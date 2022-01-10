Скільки коштують ПЛР-тести у різних країнах Європи

Українцю із середньою зарплатою доведеться працювати півтора робочі дні, щоб оплатити для себе ПЛР-тест. І хоч безкоштовно перевіритись на коронавірус у нашій країні можна, але вдається це не завжди й не всім. Гірше ситуація тільки в сусідній Молдові, а ось середньостатистичний німець або француз може дозволити собі таку процедуру, попрацювавши менше ніж 4 години (і це за вищої вартості тестів), повідомляє Обозреватель.

Українцю та поляку потрібно приблизно однакову кількість часу, щоб заробити на ПЛР-тест. Все тому, що попри вищі зарплати в Польщі, в Україні такі тести коштують утричі дешевше.

У Польщі людині із середньою зарплатою доведеться працювати 12 годин, щоб заробити на ПЛР-тест у комерційній лабораторії. А тест на антиген там коштує менше ніж 5 годин роботи.

Якщо переводити із злотих у гривні, то в сусідній країні ціна ПЛР-тесту становить 2 370 грн (в одній із популярних європейських лабораторій) за середньої зарплати приблизно 40 000 грн. Тест на антиген коштуватиме 880 грн.

Однак поляки мають можливість не платити, якщо є призначення на тест від лікаря або симптоми коронавірусу – у такому разі перевіритися можна безкоштовно в мобільному пункті або в поліклініці. Щоправда, для цього все одно доведеться відстояти чергу, а на результат потрібно чекати іноді понад дві доби.

В Італії тест на коронавірус у перекладі на наші гроші коштує 1551 грн. Але якщо хочеться дізнатися результат швидше, протягом доби, то ціна подвоюється. А за переклад довідки англійською мовою доведеться доплатити ще 310 грн.

Італієць може заробити на ПЛР-тест за 7 робочих годин, адже у середньому там громадяни заробляють за годину 218 грн. Відпрацьовувати тест на антиген доведеться близько 5 годин – він коштує 1085 грн. Цікаво, що перед новорічними святами попит та тести в Італії значно збільшилися, що призвело і до зростання цін на них. Через ажіотаж записуватися на ПЛР доводилося за тиждень наперед, а очікування на результати займало до 5 діб.

Безкоштовні "швидкі тести" на антиген проводить Червоний Хрест Італії, проте їх кількість обмежена.

У Молдові, яка вважається однією з найбідніших країн Європи, громадяни заробляють у середньому 68 грн на годину. І щоб сплатити ПЛР-тест, піде близько 15 робочих годин, а тест на антиген потрібно відпрацьовувати близько 8 годин.

У Німеччині ПЛР-тест коштує 1 519 грн, але експрес-тест на антиген можна зробити безкоштовно. За годину німець у середньому заробляє 411 грн і щоб сплатити тест, йому доведеться попрацювати менше ніж 4 години.

У Франції люди із середньою зарплатою можуть заробити на ПЛР-тест теж менш ніж за 4 години – лабораторії беруть 1 240 грн. Дізнатися про результат у той же день можна, якщо доплатити 200 грн. Також можна самостійно швидко перевіритись за 161 грн в аптеках та приблизно за 62 грн у супермаркетах.

В Україні за ПЛР-тест доведеться віддати близько 780 грн, а за експрес-тест – 300 грн. З огляду на розмір середньої зарплати відпрацьовувати ПЛР доведеться майже 12 годин, а тест на антиген менш як 5 годин.

За скільки годин можна заробити на ПЛР-тест у країнах Європи

Як формується вартість ПЛР-тесту?

В Україні за рік вартість ПЛР-тесту в деяких лабораторіях знизилася вдвічі. Якщо раніше потрібно було платити близько 1500 грн, то зараз тест можна зробити і за 700-800 грн. Собівартість процедури у своїй змінилася незначно.

Важливо відзначити, що точність тесту залежить від реагентів, які використовують лабораторії. Дорогий матеріал може коштувати 300-450 грн, а російський аналог можна купити і за 60 грн.

Собівартість ПЛР-тесту з урахуванням сплати податків не може бути вищою за 600 грн. А якщо використати дешеву реагентику, то ця цифра може бути в рази нижчою. Однак є ще одна не менш важлива складова ціни – співвідношення попиту та пропозиції. Наприкінці минулого року в Італії вартість тесту могла досягати 150 євро (4650 грн) через різкий наплив охочих пройти дослідження.

Така сама ситуація була і в Україні наприкінці 2020 року. У деяких країнах для стримування спекулянтів затверджують граничну вартість, проте нас така практика не торкнулася. З огляду на співвідношення зарплат та цін на тести, українці фактично перебувають на передостанньому місці в Європі.