Що очікується на валютному ринку у понеділок

Минулого тижня курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку спробував піднятися вище за рівень 27,50 гривень. Проте охочих купувати долар за такою ціною виявилося небагато, і котирування опустилися нижчими навіть без допомоги Національного банку.

Сьогодні всі, хто влаштував собі «довгі новорічні вихідні», розпочинають роботу. Експортери, побачивши, що долар виріс у ціні, цілком імовірно поспішають продати частину своїх валютних запасів, тим самим збільшать пропозицію валюти на міжбанківському валютному ринку. Водночас великі ритейлерські мережі переводитимуть у валюту святковий виторг; до них приєднаються компанії-імпортери, налякані зростанням долара у перші дні Нового року. Все залежатиме від того, кого сьогодні виявиться більше: продавців чи покупців. У будь-якому разі рівень 27,50 гривень ще раз буде перевірено на міцність.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 27,45/27,55 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва минулого четверга спочатку зросла з 27,58 до 27,62-27,63 гривень, а потім знову повернулася до 27,58. Сьогодні вранці продаж стартуватиме з 27,58-27,60 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі виникнення найменших ознак гальмування зростання безготівкового долара на готівковому ринку, можливий швидкий розворот і початок зниження цінників.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці різко виріс до позначки 1,1364 долара після публікації даних із зайнятості в США, які показали слабке порівняно з прогнозним зростання кількості нових робочих місць у несільськогосподарському секторі. Вранці понеділка євро коригується після сильного зростання та вже опустився до 1,1332 долара. Готівковий євро минулого четверга продавали по 31,05-31,10 гривень. Сьогодні вранці продажі почнуться із цих же цифр. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні надвечір ціна готівкового євро може трохи знизитися.

Російський рубль минулого тижня впав до 77,20 рублів за долар на тлі наростання напруженості в сусідньому Казахстані, але надвечір 7 січня частково компенсував свої втрати, зміцнившись до рівня 75,20 рублів за долар. Вранці понеділка 10 січня рубль торгується у вузькому діапазоні 75,40-75,60 рублів за долар. Готівковий рубль у Києві минулого четверга подешевшав на 2 копійки, до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів; попит на нього різко знизився. Сьогодні вранці його почнуть продавати за тією ж ціною, далі все залежатиме від того, чи гривня продовжить падіння до інших валют або почне зміцнюватися.