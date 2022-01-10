"Дженоа" може звільнити Шевченка після поразки

Дженоа 9 січня вдома мінімально поступилась Спеції. Ця поразка може стати останньою для Андрія Шевченка на чолі "грифонів", повідомляє 24 Канал.

Не встиг Шевченко пробути й три місяці у Дженоа, як його тренерське крісло захиталось. Відразу два провідні журналісти Італії Ніколо Скіра та Джанлука Ді Марціо заговорили про можливу відставку наставника "грифонів".

Про це вони написали на своїх сторінках у твітері. Така інформація з'явилась після поразки від Спеції (0:1).

За даними Скіри, доля Шевченка у Дженоа вирішується прямо зараз.

Андрія Шевченка може бути звільнено з Дженоа у найближчі години. Керівництво клубу оцінює його становище після поразки від Спеції. Це буде довга ніч роздумів,– написав журналіст.

Ці чутки підтвердив ще один італійський журналіст Джанлука ді Марціо. Поразка від клубу Віктора Коваленка зменшила довіру керівництва "грифонів" до українського фахівця.

Статистика Дженоа під керівництвом Шевченка