Названі найпотужніші смартфони

Автори популярного бенчмарку AnTuTu назвали найпродуктивніші смартфони грудня 2021 року. Про це повідомляє сайт проекту, повідомляє Лента.ру.

За підсумками синтетичних тестів на першому місці опинився ZTE Nubia Red Magic 6, випущений у березні 2021 року. Девайс на базі процесора Snapdragon 888, що має 16 гігабайт оперативної та 256 гігабайт вбудованої пам'яті, став лідером рейтингу потужних Android-пристроїв з 860 тисяч очок. На другій та третій позиціях розмістилися ігрові смартфони Asus ROG Phone 5s Pro та ROG Phone 5.

Нижче розташовані Realme GT, Iqoo 7, Motorola Moto G200 5G, OnePlus 9 Pro, Sony Xperia 1 III 5G, OnePlus 9 і Xiaomi Mi 11i. Автори помітили, що всі девайси, що потрапили в топ-10, мають флагманський процесор від Qualcomm. Найбільшим набором оперативної пам'яті – 18 гігабайт – відрізняється геймерський телефон Asus ROG Phone 5s Pro.

Також фахівці AnTuTu назвали найпродуктивніші пристрої на базі iOS та iPadOS. Лідером рейтингу за грудень виявився планшет iPad Pro 5 з 12,9-дюймовим екраном, чіпом Apple M1, 8 гігабайтами оперативної та 256 гігабайтами вбудованої пам'яті. Апарат набрав 1,2 мільйона балів. Найпотужнішим смартфоном у топі виявився iPhone 13 Pro Max, який отримав 844 тисячі балів та розмістився на четвертому місці зведеного рейтингу.