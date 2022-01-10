"ПСЖ" уникнув поразки від "Ліона"

Ліон та ПСЖ 9 січня зустрілись у центральному матчі туру французької Ліги 1. Команди розписали мирову, повідомляє 24 Канал.

Перший гострий момент був від господарів. Ауар перехопив передачу суперника, прокинув на хід, втік від захисника та пробив у ворота ПСЖ. Навас у стрибку парирував постріл із гострого кута.

Швидкий гол господарів

Вже на 7-й хвилині рахунок став 1:0 на користь Ліона. Господарям вдалась швидка атака, яку ударом у кут воріт завершив Пакета. Розкішним асистом відзначився Дембеле. ПСЖ без своїх лідерів був змушений наздоганяти опонентів.

У середині тайму Пакета перевірив пильність Наваса вже ударом з-за меж штрафного – прямо у руки Кейлору.

Двома небезпечними ударами відповіли гості. Але голкіпер Ліона у двох моментах був на висоті. Наприкінці першої 45-хвилинки Мбаппе закручував м'яч під дальню стійку, але влучив у каркас воріт.

Порятунок ПСЖ

Дембеле вийшов віч-на-віч з голкіпером ПСЖ після класної контратаки. Але Навас знову став на заваді голу.

На 76-й хвилині гостям вдалось зрівняти цифри на табло. М'яч підхопив Керер та несильним ударом прошив сітку воріт Ліона. М'яч на своєму шляху знайшов рикошет від гравця суперника, що дещо дезорієнтувало голкіпера господарів – 1:1.