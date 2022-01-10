5 головних пунктів швидкого відновлення після свят

Якщо ви своєму тілу підкинули роботи на святах - треба б йому допомогти. Іноді обов'язково треба розслабитися і порушити всі закони ЗСЖ. Головне - вчасно зупинитися і швиденько прибрати наслідки, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Нутриціолог Євгенія Колодкіна назвала в Instagram головні кроки, які допоможуть вам швидко відновитися після свят.

1. ОЛУЖНЕННЯ

Зняти закислення і відновити кисло-лужну рівновагу. Алкоголь і м'ясо, цукор і глютен закисляють внутрішні середовища. ⠀Найкраще олужнює магній, якщо у вас є, тимчасово підніміть дозування до 800 мг. Якщо немає, пийте по 1 л магнієвої води.

2. ВИДАЛЕННЯ

Далі дієта різного рівня складності з видаленням самих злісних руйнівників здоров'я:

1 рівень: видалення алкоголю та цукру.

2: Видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки.

3: Видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки, кави, молочки і сирів.

4: видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки, кави, молочки і сирів, червоного м'яса, пасльонових (всіх овочів, що містять насіння).

Такої дієти дотримуватися хоча б 7 днів. ⠀

3. ДЕТОКСИКАЦІЯ

Налагодити лімфо і жовчовідтік: дати рух двом головним детокс-рідинам. Саме вони забирають з тіла більшу частину токсичних речовин. ⠀

Для лімфотоку: вода + корінь солодки

Для жовчотоку: гаряча вода натщесерце + лецитин + таурин (з аптеки).

⠀4. МІКРОБІОТА

Обов'язково потрібно допомогти кишечнику. Для цього кожен день з'їдайте хоча б одну порцію свіжих овочів + зранку хлорофіл + на ніч зелений коктейль.

5. ГОЛОД

Інтервальне голодування для тих, хто переїв, і тих, хто встиг розгойдати інсулін частими прийомами вуглеводів. Чим вище інсулін, тим вище апетит і більше набряків. ⠀

Голод 16/8 або навіть 18/6 зупинить пекельну інсулінову машину, зніме набряк, розвантажить шлунково-кишковий тракт і знизить апетит.