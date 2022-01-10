Україна просить у Німеччини оборонне озброєння – посол

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Берлін повинен продати Києву оборонне озброєння. За його словами, Німеччина несе моральну відповідальність за майбутнє України, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, Німеччина "несе за Україну таку ж історичну відповідальність, як і за Ізраїль".

"Ми закликаємо уряд Німеччини відмовитися від існуючої позиції, яка з точки зору моралі абсолютно зайва, і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням. У нас є право на самооборону" , - сказав він.

Посол вважає, що небажання Берліна надавати зброю Києву може негативно відбитися на стані відносин України та Німеччини.