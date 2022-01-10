BMW анонсувала складане кермо у формі штурвала

Компанія BMW дивує новим панентом незвичайного керма. Воно виконане у формі штурвала, який може складатися, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Близька перспектива автономного водіння спонукає інженерів заново винаходити ті вузли, які вже мають досконалу і відточену форму. Патентні малюнки нового рульового колеса BMW демонструють компактність нового вузла.

У заявці, поданій в патентне бюро США, згадується, що кермо автомобіля можна складати, щоб отримати додатковий простір в салоні. Також повідомляється, що на перспективному кермі залишиться кілька кнопок і регуляторів для деяких основних функцій.

Цікаво, що раніше цей же патент був поданий в Китаї й Німеччині. Така завзятість баварської компанії свідчить про те, що інженери і дизайнери автовиробника на нову розробку мають великі плани. Як правило, незвичайні технічні рішення патентуються тільки на окремих ринках, де діють основні конкуренти компанії-заявника.