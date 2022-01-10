Обрізання Господнє 2022: значення та заборони свята

Щорічно 14 січня віруючі відзначають подію з життя Ісуса - Обрізання Господнє. У дитячому віці Ісусу провели обрізання за місцевими традиціями. У ті часи обрізання було прообразом хрещення для прийняття дитини в християнство, повідомляє УНІАН.

Нагадаємо, що на 14 січня випадає ще два свята: Старий Новий Рік і день Василя.

Обрізання Господнє - що відзначають в цей день

Через тиждень після народження Ісусу зробили обрізання (видалення крайньої плоті), як і всім місцевим немовлятам чоловічої статі. Цей обряд позначав приналежність до богообраного народу і до Єдиного Бога.

Обряд обрізання був поширений у перших християн, але рідко практикується в наші дні. Зараз його замінюють "обрізанням духовним", тобто хрещенням і дотриманням постів. У наш час обрізання у хлопчиків досі практикують іудеї і мусульмани.

Обрізання Господнє 2022: суть свята

Обрізання Ісуса має глибокий метафоричний сенс. Цей обряд символізує важливість смирення людини перед Богом, необхідність дотримуватися Божих законів і відмовитися від гріховних пристрастей.

Обрізання у стародавніх християн означало "видалення" гріхів. Насправді Ісус як безгрішний Божий син не потребував цього обряду. Але його приклад показав, що всім віруючим однаково важливо змиритися і дотримуватися християнських законів.

Як відзначають Обрізання Господнє

Обрізання 2022 збігається з Васильєвим днем і Старим Новим роком, тому і традиції у цих свят змішалися. 14 січня прийнято накривати багатий ситний стіл і кликати гостей. На свято готують страви зі свинини, а головним королем столу є запечене порося. Хлопчики і чоловіки в цей день ходять посівати, а дівчата ворожать на долю і женихів. Всі віруючі в цей день можуть відвідати церковну службу.

Що не можна робити в Обрізання Господнє