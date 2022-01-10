Усик і Ломаченко розірвали рейтинг найкращих боксерів світу
Українські куми помітно покращили свої позиції у рейтингу найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії, хоча перша сходинка в ньому належить іншому, повідомляє Сьогодні.
Олександр Усик та Василь Ломаченко посіли другий та сьомий рядки у рейтингу найкращих боксерів світу на початок 2022 року від авторитетного ресурсу Worldboxingnews.
Порівняно з рейтингом річної давнини, Усик піднявся на шість позицій – завдяки сенсаційній перемозі над Ентоні Джошуа, яка принесла Олександру чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі.
А прогрес Ломаченко, який 2021-го здолав Масайоші Накатані та Річарда Коммі, склав п'ять рядків – до цього він взагалі був поза ТОП-10.
Продовжує очолювати рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від ваги мексиканець Сауль "Канело" Альварес, який у листопаді нокаутував американця Калеба Планта в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперсередній категорії.
ТОП-10 БОКСЕРІВ СВІТУ ВІД WBN
- 1 (1). Сауль Альварес (Мексика)
- 2 (8). Олександр Усик (Україна)
- 3 (3). Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- 4 (5). Наоя Іноуе (Японія)
- 5 (2). Еррол Спенс (США)
- 6 (6). Теренс Кроуфорд (США)
- 7 (12). Василь Ломаченко (Україна)
- 8 (26). Джош Тейлор (Велика Британія)
- 9 (30). Ноніто Донейр (Філіппіни)
- 10 (11). Хуан Франсіско Естрада (Мексика)
Раніше Всесвітня боксерська асоціація (WBA) назвала ім'я найкращого тренера 2021 року – у боротьбі за це звання Анатолій Ломаченко програв мексиканцю Едді Рейносо.