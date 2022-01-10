Торгова війна Китаю та США допомогла іншим країнам

Торгова війна між США та Китаєм не тільки не призвела до катастрофічних наслідків на світовому ринку, а й створила нові торговельні можливості для багатьох країн, з'ясували аналітики Національного бюро економічних досліджень (NBER) та Світового банку (СБ), повідомляє Коммерсант.

Найбільші нафтові експортери, крім США та КНР, збільшили експорт до решти світу та США, скоротивши постачання лише до Китаю. При цьому країни з вищими накопиченими прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) та більшою часткою експорту в рамках торгових угод змогли збільшити експорт сильніше за інших.

У 2018-2019 роках експертні організації вважали взаємні торгові обмеження між США та Китаєм серйозною загрозою для глобального ринку. Наприклад, у Світовій організації торгівлі (СОТ) попереджали про негативний вплив торгової війни на інвестиції, а в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) — про уповільнення зростання світової економіки. Однак у грудні аналітики з'ясували, що обмеження американо-китайського ринку помітно збільшило світовий експорт для 19 країн, а скоротилися постачання за кордон лише в однієї. Водночас йдеться не просто про перерозподіл торговельних потоків — обсяги глобальної торгівлі збільшились.

Найпозитивніша динаміка зафіксована у країнах із більш відкритими економіками, високими накопиченими прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) та більшою часткою експорту в рамках торгових угод. Експерти вважають, що негативні прогнози, пов'язані з торговельною війною Китаю та США, не виправдалися багато в чому завдяки тому, що американська влада так і не запровадила підвищені мита на електроніку та товари, де частка китайських виробників становить близько 80–90 відсотків. Сама торгова війна почала вщухати з початком пандемії коронавірусу, оскільки противники перестали вводити нові бар'єри. Однак у NBER та СБ заявили, що багато з підвищених тарифів у торгівлі між США та КНР зберігаються і після 2021 року.

Незважаючи на всі обмеження, 2021 року США стали найбільшим імпортером китайських товарів. При цьому експорт КНР у США зріс на 28,3 відсотка, а імпорт американських товарів до Китаю збільшився на 36,9 відсотка. Загалом експорт Китаю за минулий рік зріс на 22 відсотки порівняно з 2020 роком і склав майже 326 мільярдів доларів. Імпорт зріс майже на 32 відсотки до 254 мільярдів доларів. Світовий попит на китайські товари залишається високим протягом усієї пандемії.