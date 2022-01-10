Коли востаннє наша Галактика зіткнулася з іншою галактикою

Об'єкти у космосі не стаціонарні. Усе перебуває в русі відносно один одного, а тому й не дивно, що періодично відбуваються зіткнення об'єктів різних величин, повідомляє 24 Канал.

На масштабі зоряних скупчень, карликових галактик та галактик теж постійно відбувається зіткнення та злиття. Прямо зараз Молочний Шлях руйнує своєю гравітацією карликову сфероїдальну галактику Стрільця, що є "нашим" супутником – в майбутньому відбудеться поглинання цього відносно малого космічного тіла, що має масу 1% від маси Галактики. А в далекому майбутньому нас чекає зіткнення та злиття з галактикою Андромеди.

Останнє відоме зіткнення

Дані свідчать, що в минулому Молочний Шлях неодноразово поглинав невеличких сусідів. Наприклад, деякі карликові галактики та кулясті зоряні скупчення були зруйновані приливними силами й перетворилися на зоряні потоки, зірки з яких, ймовірно, будуть з часом поглинуті Галактикою.

Але коли востаннє ставалася така подія зіткнення та поглинання сусіда? Науковці знайшли часткову відповідь, використавши дані космічного телескопа Gaia. Ця обсерваторія створює тривимірну мапу Галактики, вимірюючи відстані до зірок. Завдяки цьому науковці можуть бачити напрямки руху світил.

Ці та інші дані дозволили говорити про те, що 8 – 10 мільярдів років тому Молочний Шлях поглинув доволі велику карликову галактику Gaia-Sausage-Enceladus (GSE). "У спадок" ми отримали близько восьми нових кульових зоряних скупчень разом з 50 мільярдами нових зірок.

Науковці провели додаткові дослідження, які дозволили стверджувати, що GSE не була супутником нашої Галактики, а рухалася у напрямку, що був протилежний напрямку обертання Молочного Шляху. Фактично, наші курси перетнулися й відбулося зіткнення, а не поступове злиття. Міжгалактична катастрофа забезпечила "нас" матеріалом, що сформував близько 50% сьогоднішнього гало та 20% гало темної матерії.