У Раді розповіли, коли можуть змінити Конституцію щодо децентралізації

Концепція законопроекту, який вносить зміни до Конституції щодо децентралізації, з'явилася в парламенті наприкінці листопада. Однак у "Слузі народу" стверджують, що це лише версія, яку презентували для громадського обговорення, а фінальний законопроект ще не зареєстровано в Раді, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Так, наприкінці грудня у парламенті створили спеціальну робочу групу, яка до 1 березня має відкоригувати документ, однак до сесійної зали може дійти зовсім інший текст.

Як пояснив член робочої групи щодо підготовки змін до Конституції, представник парламентського комітету з держвлади Віталій Безгін (СН), текст зі змінами, який розробили експерти та окрема група Дмитра Гуріна - це не комітетський законопроект.

"Це не наша ініціатива. Те, що є зараз - це абсолютно сирий документ, який не готовий до прийняття. Його опублікували для консультацій, щоб вирішити, що з ним робити далі. Міжкомітетська, міжфракційна група до 1 березня має вийти на якийсь консенсусний текст" , - розповів Безгін.

Він припустив, що за оптимістичного сценарію депутати зможуть проголосувати законопроект про децентралізацію під час наступної сесії, яка стартує у лютому.

Зокрема, якщо парламент вкладеться у заплановані терміни та набереться 300 голосів "за", тоді фінішне голосування може пройти в період осінньої сесії 2022 року.