Валютні резерви Китаю у грудні досягли максимуму за 6 років

Валютні резерви КНР, найбільші у світі, у грудні зросли на $28 млрд, до $3,250 трлн порівняно з $3,222 трлн на кінець листопада. Про це свідчать дані Державного управління валютного контролю (SAFE) Китаю, повідомляє Интерфакс.

Обсяг резервів досягнув максимуму за шість років, зазначає китайська газета Global Times.

Збільшення резервів відзначено за підсумками третього місяця поспіль. Експерти, опитані The Wall Street Journal, в середньому очікували їхнього зниження на $2 млрд.

Зростання резервів у грудні обумовлене припливом капіталу в країну, що компенсувало ефект ослаблення долара США, зазначають у SAFE.

"Доларовий індекс знизився, тоді як ціни фінансових активів багатьох країн змінилися різноспрямовано", - заявив представник SAFE Ван Чуньїн.

Запаси золота у вартісному вираженні в КНР у грудні збільшилися до $113,13 млрд порівняно з $113,03 млрд місяцем раніше, повідомив НБК. При цьому обсяг резервів залишився на рівні 62,64 млн унцій.