США вимагають від Казахстану пояснити звернення до ОДКБ

Вашингтон запросив роз'яснення у Казахстану, чому він звернувся до ОДКБ за допомогою у зв'язку з протестами та заворушеннями, заявив в інтерв'ю CNN держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас є питання, чому вони звернулися до цієї організації, де домінує Росія" , - сказав держсекретар.

За його словами, Казахстан повинен був сам мирно впоратися із цією ситуацією.

"Ми запросили роз'яснення щодо цього" , - додав Блінкен.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ за допомогою у подоланні терористичної загрози в країні. 6 січня стало відомо, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.