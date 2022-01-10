У Москві прокоментували поновлення роботи Ради Росія-НАТО
Вашингтон хоче відновити роботу ради Росія-НАТО на умовах, неприйнятних для Москви, заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков перед зустріччю з делегацією США у Женеві, повідомляє РИА Новости.
"Вони хочуть відновити діяльність Ради Росія-НАТО, але на своїх умовах, на тому порядку денному, який їх влаштовує, з упором на так звану деескалацію, так звану "російську агресію" в Україні", - заявив Рябков.
"Нам це неприйнятно", - наголосив він.
Раніше Рябков заявив, що у Москві розчаровані сигналами з Вашингтона напередодні зустрічі делегацій РФ та США у Женеві.
Ймовірно, мова йде про публікації західних видань, у яких йдеться про чергові попередження Білого дому на адресу Кремля про жорсткі санкції у разі військового вторгнення Росії в Україну.