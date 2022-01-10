У Казахстані звільнили затриманого киргизького музиканта
Затриманого у Казахстані за участь у масових заворушеннях громадянина Киргизії Вікрама Рузахунова звільнено з-під варти, повідомляє "Интерфакс".
Про це заявили у Держкомітеті нацбезпеки Киргизстану.
"Вікрама Рузахунова звільнено з-під варти, зараз вирішується питання його повернення на батьківщину", - сказав представник прес-служби відомства.
У Мін'юсті Киргизстану вимагає порушити справу щодо застосування тортур до Рузахунова.
"Відмова доступу фахівців та адвокатів до передбачуваної жертви тортури, згідно з міжнародною практикою, розглядається як спроба приховати докази та сліди фізичних катувань та тортур щодо осіб, яких примушують до штучного самозастереження та змушують зізнатися у скоєнні тяжких злочинів", - повідомили у відомстві.
Раніше Глава Держкомітету національної безпеки Киргизстану Камчібек Ташиєв заявив у неділю журналістам, що Рузахунов не є терористом. У зв'язку з його затриманням киргизька влада направила ноту до Казахстану.