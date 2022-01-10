Путін про протести в Казахстані: використовувалися технології Майдану

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Казахстан зіткнувся із загрозою своєї державності. За його словами, в країні використовувалися майданні технології, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Він також заявив, що ситуація в Казахстані є актом агресії, "на це треба було реагувати без зволікання".

"У Казахстані активно застосовувалися властиві майданним технологіям елементи силової інформаційної підтримки протестів" , - заявив Путін.

За його словами, вже найближчим часом спільними зусиллями ситуація щодо всього Казахстану буде стабілізована.

"Ситуація в Казахстані поступово нормалізується, низка життєво важливих об'єктів повністю очищена від бойовиків" , - заявив він.

Путін упевнений, що влада Казахстану зробить все для налагодження нормальної роботи правоохоронних органів та економіки країни.