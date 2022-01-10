Путін про протести в Казахстані: використовувалися технології Майдану
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Казахстан зіткнувся із загрозою своєї державності. За його словами, в країні використовувалися майданні технології, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Він також заявив, що ситуація в Казахстані є актом агресії, "на це треба було реагувати без зволікання".
"У Казахстані активно застосовувалися властиві майданним технологіям елементи силової інформаційної підтримки протестів", - заявив Путін.
За його словами, вже найближчим часом спільними зусиллями ситуація щодо всього Казахстану буде стабілізована.
"Ситуація в Казахстані поступово нормалізується, низка життєво важливих об'єктів повністю очищена від бойовиків", - заявив він.
Путін упевнений, що влада Казахстану зробить все для налагодження нормальної роботи правоохоронних органів та економіки країни.