Як Україна повертатиме Крим у 2022 році – думки експертів

Майже половина українців вірить у повернення Криму, свідчать соцопитування. Експерти розповіли, наскільки реалістично це у 2022 році та які дії допоможуть Україні реінтегрувати півострів, повідомляє Сьогодні.

Крим повернеться, але не скоро

Згідно з результатами дослідження Active Group, 46,1% громадян України сподіваються на повернення півострова. При цьому лише 4,3% із них вірять, що це відбудеться найближчим часом, а 41,8% розраховують на повернення Криму у віддаленій перспективі. Водночас, 33,2% опитаних українців упевнені, що Україна остаточно втратила Крим і він залишиться частиною Росії.

Також більш ніж половина українців дотримуються думки, що Україна могла зберегти Крим у своєму складі у лютому – березні 2014 року, коли його анексувала РФ. Таку думку висловили 52% респондентів. Третина опитаних (32%) упевнені, що українська влада того часу не мала можливості утримати Крим.

Стратегія деокупації та Кримська платформа

Проте для України та всієї міжнародної спільноти, зокрема ООН та НАТО, де-юре Крим – це територія України.

Так, президент України Володимир Зеленський, виступаючи зі щорічним зверненням до Верховної Ради 1 грудня, заявив, що Крим повернувся до світового порядку денного. Президент нагадав, що у березні 2021 року вів у дію рішення РНБО "Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного та гуманітарного характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України у міжнародно визнаних межах шляхом деокупації та реінтеграції Криму.

"Територія площею 27 тис. кв. км - більша за деякі країни Європи та світу. Ми боремося не за гектари, а за людей, за своїх громадян" , - додав глава держави.

Фото: Офіс президента

Зеленський також наголосив, що вперше з 2014 року деокупація Криму була обговорена на найвищому міжнародному рівні – на саміті Кримської платформи, що відбувся у серпні 2021 року.

"У першому саміті Кримської платформи взяло участь 46 делегацій. Кримську платформу буде закріплено в резолюції Генасамблеї ООН. Ми чекаємо на отримання нею офіційного статусу міжнародної організації" , - сказав Зеленський.

Фото: Офіс президента

Нові дипломатичні інструменти

Ексміністр курортів та туризму Криму (2010-2014 рр.) Олександр Лієв каже, що Україна входить у 2022 рік із новими політичними інструментами.

"На відміну від минулих років, коли українські політики боролися з анексією Криму лише гучними гаслами та прогнозами, у 2022 році почне реалізовуватись конкретний, затверджений план дій" , – каже Лієв.

Він також зазначає, що Кримська платформа, яка вже прозвучала на весь світ і дуже дратує Росію, стане важливим дипломатичним інструментом тиску на світову спільноту на Москву.

"Ми зможемо протистояти Росії, заручившись підтримкою Заходу" , – упевнений ексміністр.

Фото: Facebook

Крім того, Лієв звертає увагу, що останніми роками збільшується міць української армії.

"У питанні повернення Криму ми зможемо розраховувати не лише на дипломатичні зусилля, а й на підтримку збройними силами. У 2022 році ми значно наблизимося до моменту деокупації Криму" , - зазначає Лієв.

Донбас може відсунути Крим на другий план

Політолог Олексій Якубін сумнівається, що у 2022 році Україна наблизиться до повернення Криму. Однією з причин, чому ситуація з реінтеграцією півострова не зрушить з місця, є конфлікт на Донбасі.

"На тлі протистояння на Донбасі та напруги на українських кордонах, до яких Росія стягнула свою армію, питання Криму для України може відійти на другий план. Незважаючи на те, що Кримська платформа активізувала тему деокупації півострова, все ж таки в 2022 році вона буде менш пріоритетною" , - каже Якубін.

Політолог наголошує, що Росія вважає питання з Кримом закритим, а Захід та США, зокрема, неактивно виносять проблему окупованої української території у публічну площину.

"На переговорах Байдена з Путіним цьому питанню практично не приділили уваги. Саміт "Кримська платформа" світові лідери не відвідали. Приїхали лише окремі міністри закордонних справ. Все це свідчить про те, що проблема Криму більше локальна, ніж глобальна" , – каже експерт.

Фото: Facebook

На думку Якубіна, у 2022 році Україна все ж таки намагатиметься виводити тему Криму на міжнародний порядок денний, проте великої уваги світової громадськості чекати не варто.

"В українській тематиці домінуватиме проблема Донбасу та загроза війни з Росією, оскільки це несе небезпеку для безпеки всього світу. Крим, на жаль, поки залишиться регіональним питанням, без особливого просування" , – упевнений експерт.

Анексія Криму лежить в корені протистояння РФ та Заходу

Політолог Руслан Бортник також вважає, що через напружену ситуацію на сході України в 2022 році питання Криму може виявитися "замороженим".

"Тему Криму можуть винести за дужки, якщо на Донбасі продовжиться ескалація конфлікту" , – каже Бортник.

Водночас, політолог не виключає, що може з'явитися якась нова модель вирішення питання Криму.

"У 2022 році кримська тематика все ж таки порушуватиметься. Можливо, з'являться ідеї про тимчасове спільне управління півостровом або якийсь вид присутності української влади в Сімферополі. У будь-якому випадку необхідно розуміти, що анексія Криму лежить в корені протистояння між Росією і Заходом. Донбас незважаючи на гостроту проблеми, все ж таки є похідною від кримської ситуації. Без її вирішення нормалізувати відносини між Росією, Україною та Заходом неможливо" , - підсумував Бортник.