Про користь апельсинового соку розповіли вчені

Апельсиновий сік – багате джерело вітаміну С, фолієвої кислоти та флавоноїдів. Науковці з'ясували, що напій може позитивно впливати на рівень холестерину в крові, повідомляє Профиль.

Про це свідчать кілька досліджень. Одне з них опубліковано на сайті Національного центру біотехнологічної інформації США (NCBI).

У дослідженні взяли участь 103 осіб (у віці 18-66 років) та 26 жінок (у віці 18-65 років). 41% споживали дві чашки апельсинового соку щодня протягом як мінімум 12 місяців, тоді як 59% добровольців не вживали апельсиновий сік.

В результаті споживачі апельсинового соку з нормальним рівнем ліпідів у сироватці крові мали значно нижчий рівень загального холестерину та холестерину ЛПНГ (його також називають "поганим" холестерином) порівняно з тими, хто не вживав напій.

Інше дослідження показало, що апельсиновий сік у певній кількості здатний покращувати ліпідний профіль крові у пацієнтів із гіперхолестеринемією (високим холестерином).

Про позитивний вплив напою на рівень холестерину свідчить і мета-аналіз різних досліджень. До нього було включено 15 відповідних випробувань із 639 учасниками.