Оригінальні рецепти на старий Новий рік
Старий Новий рік з 13 на 14 січня – ще одна чудова можливість зібрати за столом рідних та близьких. Головна страва – щедра кутя – її, до речі, радять приготувати з булгуру, повідомляє Сьогодні.
Решта – це багато різного запеченого м'яса, птиця або кролик, холодець, заливне, вареники із сюрпризами та різна випічка. Щедра кутя на відміну від різдвяної, готується з вершковим маслом або вершками. І нарешті, маковник який сподобається і дітям, і дорослим.
Щедра кутя
Інгредієнти:
- Пшениця – 1 склянка
- Вода – 3 склянки
- Олія – 50 г
- Мед – 2-3 ст. л.
- Мак – 2 ст. л
- Волоські горіхи, родзинки, журавлина, курага, цукати
- Цедра лимона та 1 ст. л. лимонного соку
Як приготувати:
- Пшеницю (1 склянку) залити 3 склянками води на ніч для набухання. Злити воду та залити чистими 3 склянками води. Варити на слабкому вогні 30-60 хвилин до готовності.
- У гарячу кашу додати масло, курагу, родзинки, журавлину (попередньо їх потрібно замочити), цукати та подрібнені горіхи.
- Додати мак, мед, цедру та сік лимона.
- Добре перемішати та залишити в холодильнику на кілька годин.
М'ясний рулет
Інгредієнти:
- М'ясо шия свинина – 1 кг
- Морква – 1 шт.
- Печериці – 200 г
- Сир – 100 г
- Часник – 1 зубчик
- Кріп – 30 г
- Вершкове масло – 20 г
- Сіль, перець, розмарин
Як приготувати:
- М'ясо розрізати вздовж, не доходячи до кінця 1 см. Потім розрізати з боків і розгорнути. Має вийти "книжка". Відбити через плівку.
- Для начинки обсмажити гриби з морквою та одним зубчиком часнику. Перекласти в ємність, додати сир і перемішати.
- М'ясо натерти сіллю та перцем. Перекласти на плівку, викласти начинку та сформувати рулет. Скріпити ниткою чи зубочистками.
- Обсмажити до гарної скоринки з обох боків.
- Форму змастити вершковим маслом, додати розмарин.
- Випікати 1 годину 15 хвилин за 190 градусів. Кожні 15 хвилин поливати рулет соком.
Кролик у гірчично-вершковому соусі
Інгредієнти:
- Кролик – 1,5-2 кг
- Цибуля-порей – 1/2 шт.
- Морква – 2 шт.
- Печериці – 300 г
- Цибуля – 1 шт.
- Вино біле сухе – 200 мл
- Бульйон овочевий або курячий – 350 мл
- Вершки жирні – 200 г
- Часник – 4-5 зубчики
- Гірчиця гостра та зерниста – по 1 ст. л.
- Розмарин свіжий – 1 гілочка
- Чебрець свіжий – 2-3 гілочки
- Лаврове листя – 2 шт.
- Оливкова олія – 40 мл
- Вершкове масло – 20 г
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Моркву і цибулю нарізати кубиками і обсмажити на оливковій олії. Одне листя цибулі-порею зберегти для букета гарні. Додати бульйон, посолити і тушкувати доти, доки овочі не стануть м'якими. Обсмажені овочі відкласти.
- На тій же сковороді обсмажити гриби, посолити та поперчити.
- Для букета гарні в листя порею викласти лаврове листя, гілочки розмарину і чебрецю, згорнути і перев'язати ниткою.
- Кролика акуратно обробити на шматки.
- У чавунному посуді розігріти оливкову олію та вершкове масло, обсмажити кролика до золотавого кольору. Посолити, поперчити.
- Додати обсмажену цибулю, моркву та м'ясо кролика. Влити вино та випарувати алкоголь. Додати розчавлений часник, влити бульйон, вершки та додати гірчицю.
- Довести до кипіння, покласти букет гарні, тушкувати під кришкою на повільному вогні близько години.
Маковник
Інгредієнти:
- Яйця – 4 шт.
- Цукор, мак, борошно – по 1 ск.
- Вершкове масло – 125 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Родзинки, горіхи
Як приготувати:
- Підготувати мак відповідно до інструкції на упаковці або проварити 5 хвилин, залишити в закритому посуді для набухання.
- Жовтки збити міксером із цукром та вершковим маслом кімнатної температури.
- Додати підготовлений мак, борошно та розпушувач. Перемішати та додати родзинки з горіхами.
- Білки збити міксером до пишності, обережно додати в тісто, перемішуючи ложкою.
- Викласти у форму і випікати у попередньо розігрітій духовці 30-40 хвилин за температури 180 градусів.