Населення за 2021 рік продало банкам більше валюти, ніж купило

Населення України в грудні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 757,4 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 511,3 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 246,2 млн доларів, свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Таким чином, у грудні українці відновили продаж валюти після чотиримісячної перерви.

Всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.