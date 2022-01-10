Гнучкий OLED-дисплей вперше надрукували на принтері

Вченим із Університету Міннесоти (США) вдалося роздрукувати на 3D-принтері гнучкий OLED-дисплей. Інформація про це була опублікована у журналі Science Advances, повідомляє Лента.ру.

Фахівці надрукували екран за допомогою спеціального 3D-принтера. За їхніми словами, подібний експеримент удався вперше. Автори дослідження зазначили, що в майбутньому ця технологія допоможе здешевити виробництво дисплеїв для смартфонів, телевізорів та іншої техніки.

Для створення гнучкої OLED-панелі вчені використали 3D-принтер, який був зібраний на індивідуальне замовлення і обійшовся в кілька десятків тисяч доларів.

"OLED-дисплеї зазвичай виробляються на великих, дорогих, надчистих виробничих об'єктах" , - зазначив автор дослідження професор Майкл Макалпайн (Michael McAlpine).

Під час експерименту фахівці об'єднали два різні режими багатошарового друку. Електроди, міжз'єднання, ізоляція та герметизація були створені методом екструзії. Отриманий прототип має розмір 1,5 дюйми і складається з 64 пікселів. Екран зберіг працездатність після двох тисяч циклів згинання.

"Технологія вже налагоджена, тому ми не говоримо про якісь нереальні плани" , - зазначив Макалпайн.

За словами професора, найближчим часом фахівці мають намір створити OLED-екран з більш високою роздільною здатністю та підвищеною яскравістю.