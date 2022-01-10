Токаєв назвав заворушення в Казахстані спробою держперевороту

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що заворушення в республіці стали спробою державного перевороту, повідомляє ТАСС.

"Під ширмою стихійних протестів розгорнулася хвиля масових заворушень, як по єдиній команді проявилися релігійні радикали, кримінальні елементи, запеклі бандити, мародери та дрібні хулігани. Соціально-економічні та суспільно-політичні вимоги відійшли на другий-третій план, про них забули", – сказав Токаєв у ході позачергового засідання Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), яке відбувається у понеділок з відеозв'язку.

За його словами, влада Казахстану почула і виконала соціально-економічні та суспільно-політичні вимоги протестувальників.

"Слідом за цим розгорнулася гаряча фаза і набули чинності групи озброєних бойовиків, які чекали свого часу. Стала очевидною головна мета – підрив конституційного ладу, руйнування інститутів управління, захоплення влади. Йдеться про спробу державного перевороту", – зазначив президент Казахстану.

Він повідомив, що заворушення в республіці готувалися тривалий час.

"Маючи повну картину подій, можу відповідально заявити, що всі події з початку нинішнього року складають ланки одного ланцюга. Вони підпорядковані єдиному руйнівному задуму, підготовка якого тривала тривалий час. Як довго йшла ця підготовка – рік, два, три – покаже слідство. Деструктивними силами неодноразово робилися спроби розхитати стабільність, учинити заворушення", – сказав Токаєв у ході позачергового засідання Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, яке відбувається через відеозв'язок.

Лідер республіки заявив, що бандформування в Казахстані намагалися заволодіти зброєю та бойовою технікою. Він також зазначив, що 16 силовиків стали жертвами масових заворушень, кількість загиблих мирних громадян ще уточнюється.

"Загинуло 16 співробітників силових структур, понад 1,3 тис. отримали поранення. На жаль, є жертви і серед мирного населення, точна кількість уточнюється", – сказав він.

Крім того, він заявив про пряму участь терористів у безладах у Казахстані, зокрема іноземних бойовиків. Терористи у Казахстані діяли з особливою жорстокістю, двом військовослужбовцям відсікли голови. Казахстан пізніше представить світові докази підготовки терористичної агресії, наголосив Токаєв.

За його словами, конституційний порядок у Казахстані відновлено. Токаєв зазначив, що криза в січні стала наймасштабнішою в республіці за всю історію незалежності країни.

"За кілька січневих днів Казахстан пережив масштабну кризу. Вона стала найважчою за всю тридцятирічну історію незалежності", – сказав Токаєв.

За його словами, політичні вимоги в Казахстані були почуті та виконані.