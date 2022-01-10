Чехія приготувалася посилити співпрацю з Україною у військовій сфері

Прага координує свою позицію щодо України з іншими країнами-членами НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, повідомляє Лента.Ру.

Глава МЗС наголосив, що Північноатлантичний альянс має намір не допустити агресії Москви проти Києва. За його словами, чеська сторона готується посилити співпрацю з Україною у військовій сфері та низці інших областей.