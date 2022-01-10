Німецький автопром чекають темні часи

Новий німецький уряд готовий до того, що суттєві скорочення відбудуться на заводах світових автовиробників та їх постачальників. Але чиновники розробляють комплекс заходів щодо реформування галузі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Партії "зелених" у новому німецькому уряді виділено сектор економіки, який відповідає за зміни клімату. Вони матимуть нові повноваження з координації кліматичної, енергетичної та економічної політики.

Німеччина вже досягла значного прогресу у напрямку електрифікації своєї автомобільної промисловості: у 2021 році продажі електромобілів та гібридів наблизилися до цифри у 675 тисяч одиниць, що становить 24% від усього ринку.

За словами аналітика автомобільної промисловості Маттіаса Шмідта, автомобільна промисловість може очікувати більш інтенсивного переходу до електромобілів, можливо, за рахунок примусової відмови від гібридів, що підключаються. 2021 року в Німеччині було продано близько 300 тисяч електромобілів. Новий коаліційний уряд обіцяв, що до 2030 року автопарк електромобілів перевищить 15 млн одиниць. Щоб досягти цієї цифри, німців доведеться вмовляти та стимулювати купувати по два мільйони електрокарів щороку.

Також явним у плані коаліції є більш раннє запровадження заборони на продаж нових автомобілів з ДВС, дедлайн можуть усунути з 2035 на 2032-2033 роки. Лідери автомобільної промисловості Німеччини вибрали поки вичікувальну позицію.

Аналітики з BMW та Mercedes-Benz зійшлися на думці, що різкий перехід до електрокарів торкнеться скорочення до 800 тис. осіб в автомобільній промисловості Німеччини та суміжних галузях економіки. Continental також попереджав, що надмірний ентузіазм щодо переходу на електрифікацію поставить під загрозу десятки тисяч робочих місць тільки на їхніх підприємствах. Bosch має намір в одній лише Німеччині скоротити понад 15 тисяч робітників, зайнятих виробництвом дизельних компонентів.

Навіть між найбільшими автовиробниками в Німеччині немає однозначної думки щодо термінів та важливості відмови від ДВС. BMW та Volksvagen встигли заявити, що не зможуть повністю перевести свої модельні лінійки на електротягу. Тим часом у Mercedes відзначили, що вже стратегічно орієнтовані на повністю електричне майбутнє з 2030 року.