Корисні властивості фісташок для організму

Фісташки містять безліч вітамінів і поживних речовин. Завдяки цьому вони можуть знижувати рівень холестерину і надавати позитивний вплив на нервову та імунну системи, повідомляє Ukrhealth.net.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті клівлендської клініки (Cleveland Clinic), існує кілька причин, за якими фісташки слід включити в раціон.

Підтримують здоровий рівень холестерину

Фісташки містять корисні для серця мононенасичені і поліненасичені жири. Дослідження показали, що вживання фісташок може допомогти знизити рівень ЛПНЩ-холестерину (його також називають “поганим” холестерином). Крім того, вживання фісташок може знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Підтримують імунну і нервову систему

У фісташках міститься вітамін B6, який сприяє нормальному кровотоку і допомагає переносити кисень до клітин. Вітамін B6 також сприяє здоров’ю імунної та нервової систем.

Знижують ризик захворювання очей

Фісташки можуть зменшити ризик розвитку дегенерації жовтої плями (прогресуюче пошкодження жовтої плями центральної частини сітківки, яке викликає поступову втрату центрального зору). Позитивний вплив фісташок пояснюється вмістом в них сполук рослинного походження, які діють як антиоксиданти, включаючи вітамін Е, поліфеноли та інші корисні елементи.