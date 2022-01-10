monobank запускає пластикові картки для "ковідної тисячі"

monobank починає випускати пластикові картки єПідтримка на додаток до віртуальних, повідомляє Новое время.

У monobank заявили, що з 11 січня запускають пластикову картку для отримання 1000 грн за вакцинацію від коронавірусу за програмою єПідтримка. Про це заявив співзасновник необанку Олег Гороховський.

"Із завтрашнього дня клієнти Монобанку, які оформили картку єПідтримка, можуть замовити пластик до неї з доставкою на обране відділення Нової Пошти" , — написав банкір.

Нова опція доступна в оновленій версії програми. Сам випуск пластикової картки буде безкоштовним, проте користувачеві доведеться заплатити за її доставку до відділення Нової пошти. Раніше monobank випускав за програмою ЄПідтримка лише віртуальні карти.

За словами Гороховського, всього з моменту старту проекту клієнти monobank оформили 2,36 млн карток, отримали майже 2 млрд грн виплат та витратили вже 620 млн грн.

Нагадаємо, що 19 грудня в Україні офіційно стартувала програма єПідтримка, яка передбачає виплату 1000 гривень усім українцям, повністю вакцинованим від COVID-19.

Кошти нараховують на спеціальні віртуальні картки, отримати їх готівкою неможливо. На сьогоднішній день такі картки оформлюють: ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк, Raiffeisen Bank та Укргазбанк.

На віртуальну тисячу гривень можна придбати послуги у трьох сферах – це культура, подорожі та спорт. Як вважають в Офісі президента та уряді, саме ці галузі найбільше постраждали від карантинів, тому кошти мають стати підтримкою для них.

Окремий список послуг буде розроблено для людей віком від 60 років — вони зможуть витратити 1 тисячу гривень на ліки та інші соціальні потреби (список Кабмін уточнить пізніше). Така опція стане доступною з січня 2022 року.