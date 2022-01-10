Гриценко: Зеленському треба визнати, що за його каденції не повернути Крим

Президенту України Володимиру Зеленському слід визнати, що за його каденцію не вдасться повернути Крим та ОРДЛО, повідомляє Гордон.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив лідер партії Громадянська позиція, ексміністр оборони України Анатолій Гриценко.

"Зеленському треба визнати для себе, що за його каденцію неможливо повернути Крим і більше не морочити собі голову" , - сказав Гриценко.