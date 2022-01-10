Гриценко: Зеленському треба визнати, що за його каденції не повернути Крим
Президенту України Володимиру Зеленському слід визнати, що за його каденцію не вдасться повернути Крим та ОРДЛО, повідомляє Гордон.
Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив лідер партії Громадянська позиція, ексміністр оборони України Анатолій Гриценко.
"Зеленському треба визнати для себе, що за його каденцію неможливо повернути Крим і більше не морочити собі голову", - сказав Гриценко.
"Неможливо повернути ОРДЛО, в якому вже понад 1 млн громадян з російськими паспортами. У якому ті, хто народився під час війни, вже йде до школи. А ті, хто був у першому класі, вже випускається та бере зброю. Там "російський дух", вони хочуть до Росії, понад 80%, згідно з опитуванням", - заявив він.