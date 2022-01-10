У РФ заявили, що знайшли умовно питну воду в Азовському морі

Російська влада вважає видобуту воду зі свердловин на дні Азовського моря "умовно питною", повідомляє Корреспондент.

Про це заявив віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін.

"Знайдено слабомінералізовану воду, яка є умовно питною. За наявності необхідної водопідготовки вода може бути використана як питна" , – наголошується в документі за підсумками роботи у 2021 році.

Також уточнюється, що виявлена ​​на дні Азовського моря прісна вода за відсутності обробки може бути використана в технічних цілях – для поливу або використання в системах нагрівання та охолодження.

При цьому робота з пошуку води в акваторії Азовського моря триває.