Дружина Монатіка розповіла про поїздку в Лос-Анджелес з дітьми

Montik (Дмитро Монатік) з дружиною Іриною і дітьми Данилом і Платоном подорожують по США. У артиста зараз всеамериканський тур, а його близькі склали співакові компанію в поїздці. До того ж, пара дуже хотіла показати синам Америку і її найцікавіші місця, повідомляє РБК-Україна.

Наприклад, Ірина показала в Instagram, як відпочиває з дітьми в Лос-Анджелесі. Мама і діти відвідали знаменитий район Беверлі-Хіллс і не втрималися від фотосесії.

"Гуляючи з малюками по Лос-Анджелесу, стільки разів ловила себе на тому, що просто не вірю своїм очам. Їм всього 6 і 5 років, а вони вже мають можливість бачити ці прекрасні місця, які для мене в дитинстві були лише телевізійною казкою! Вбирати в себе цю контрастність реальності від супер розкоші і краси до величезної кількості бездомних, які лежать на асфальтах центральних вулиць" , - поділилася спостереженнями дружина артиста.

фото: instagram.com/monatik_official

фото: instagram.com/monatik_official

фото: instagram.com/monatik_official

Ірина Монатік показала прогулянку з дітьми по Лос-Анджелісу (фото: instagram.com/monatik_official)