Складна COVID-ситуація буде ще мінімум три місяці - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозують, що складна ситуація з COVID-19 у світі триватиме ще як мінімум три місяці. Але водночас кажуть, що вже бачать кінець пандемії, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

"Ми проходимо через марафон, і не можна сказати, що ми в кінці нього - цей кінець в нашому полі зору, але поки до нього далеко. І до того, як ми до нього доберемося, буде ще кілька хвиль" , - зазначив спеціальний посланник ВООЗ з питань COVID Давид Набарро.

Він також підкреслив, що не може говорити про те, наскільки важкими будуть наступні хвилі.

"По-перше, цей вірус продовжує розвиватися - у нас є "Омікрон", але ми отримаємо й інші варіанти. По-друге, це дійсно впливає на весь світ. І якщо служби охорони здоров'я в Західній Європі ледь справляються, то в багатьох інших частинах світу вони повністю перевантажені" , - додав Набарро.

Крім того, він прокоментував припущення, що серйозні спалахи коронавірусу можуть бути два або три рази на рік.