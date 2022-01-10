Китай має намір співпрацювати з Казахстаном для "припинення кольорових революцій"

Міністр закордонних справ КНР Ван І у понеділок під час телефонної розмови зі своїм казахстанським колегою Мухтаром Тлеуберді заявив про готовність Китаю нарощувати співпрацю з Казахстаном для забезпечення політичної безпеки двох країн та "запобігання кольоровим революціям", повідомляє ТАСС.

Про це заявив на брифінгу офіційний представник китайського зовнішньополітичного відомства Ван Веньбінь.

"Китайська сторона готова посилити співпрацю з Казахстаном на рівні правоохоронних органів і служб безпеки. Ми маємо намір нарощувати двосторонню взаємодію для припинення зовнішнього втручання, захисту національних політичних систем та безпеки двох країн і перешкоджатимемо будь-яким спробам організовувати кольорові революції" , - йдеться у заяві МЗС Китаю. .

Пекін має намір посилити співпрацю з казахстанським урядом для реалізації "масштабних програм у сфері безпеки". У МЗС Китаю також висловило сподівання, що Казахстан забезпечить захист китайських громадян, які перебувають на його території.

"Китай - сусід Казахстану, наша країна, як ніхто інший, сподівається на підтримку довгострокової стабільності в Середній Азії" , - підсумував він.

За словами представника МЗС, китайська влада вірить в успішне відновлення громадської безпеки та стабільності в Казахстані під керівництвом президента республіки Касим-Жомарта Токаєва.

"Упевнений, що під керівництвом президента Токаєва Казахстан зможе повністю відновити суспільну безпеку та стабільність" , - повідомив він.

За словами китайського дипломата, уряд та народ Китаю "виражають тверду солідарність" з населенням та керівництвом Казахстану.