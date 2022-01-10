Підшкірний жир захищає нас від небезпечних інфекцій

Американські вчені виявили, що підшкірний жир людини активно допомагає організму боротися з інфекційними хворобами, повідомляє Men's Life.

Експерти з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго провели низку експериментів на лабораторних гризунах. В результаті з'ясувалося, що жирові клітини мишей, зіштовхуючись із бактерією золотистого стафілококу, починають активно виділяти кателіцидин. Ця речовина вважається сильним протимікробним пептидом, структура та властивості якого схожі з антибіотиком.

Під час зіткнення з мембраною бактерії кателіцидин її повністю знищує. Також він успішно бореться з різними вірусами, але механізм його впливу вчені ще не вивчили до кінця. За словами експертів, кателіцидин міститься у жирових клітинах не лише гризунів, а й людського організму. При цьому спосіб його впливу на інфекції та віруси такий самий, як і у випадку з мишами.

Але науковці акцентують увагу на тому, що вони не виявили залежність між збільшенням кількості жиру в організмі та покращенням його захисних функцій. А тому, щоб зберегти максимум захисних функцій, вчені рекомендують не доводити організм до виснаження за допомогою агресивних дієт - у всьому важливо знати міру.

Як відомо, ожиріння провокує величезну кількість захворювань та проблем зі здоров'ям, у зв'язку з чим медики радять правильно та збалансовано харчуватися, займатися спортом та більше часу проводити на свіжому повітрі – лише в цьому випадку організм буде максимально захищений від різноманітних хвороб.