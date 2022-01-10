"Слуга" розповів подробиці покупки "4 каналу"

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов підтвердив, що він фінансував покупку телевізійного "4 каналу". Угоду було оформлено на батьків, далі вони подарували Ковальову цей актив, повідомляє Бабель.

"Я купив на себе, точніше на батьків, а батьки мені подарували. Дивіться, у нас є сімейний бізнес, який оформлений на батьків. Я сам юрист, тому вирішив зробити такий порядок правочину — батьки купили цей актив і подарували його мені" , - розповів нардеп. ﻿

Він відмовився називати точну суму угоди, пославшись на умови договору про нерозповсюдження інформації.

Також Ковальов не уточнив, скільки саме він збирається інвестувати у розвиток каналу.

"Зараз ми тільки його купили, неможливо прораховувати якусь інвестицію, якщо в тебе немає цього активу. Наразі йдуть підрахунки, але те, що будуть зміни, – це однозначно" , – сказав Ковальов.

Гроші на розвиток каналу Ковальов має намір залучати з обігу сімейного бізнесу. За прогнозом нового власника, 90% доходу канал отримуватиме від реклами.

Він додав, що переговори щодо купівлі каналу з його колишнім власником Дмитром Добродомовим тривали близько року.

"У нас є спільний знайомий, через нього я вийшов на Добродомова, і ми почали спілкуватися. Переговори були тяжкими, у нас була тривала пауза. Я б раніше купив цей канал, але потрапив у ДТП і фізично не міг супроводжувати цю угоду" , – уточнив Ковальов.

Він підтвердив, що не має наміру втручатися у реакційну політику "4 каналу".

"Щодо напряму інформаційно-розважального каналу, він буде збережений. Канал залишиться проукраїнським і більшість колективу, думаю, збережеться" , - зазначив нардеп. ﻿

На цей час менеджмент каналу залишається без змін, але кадрові перестановки можливі вже в січні. Також не виключено, що зміниться зарплата працівників каналу.