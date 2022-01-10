На Україну чекає різке підвищення захворюваності на коронавірус – Голубовська

Особливістю "омікронової" хвилі COVID-19 є нашарування її на ще не повністю пішов штам "Дельта" – ці два збудники зараз циркулюють одночасно, викликаючи підвищення рівня захворюваності та госпіталізацій.

Про це у Facebook написала доктор медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська.

Попередні варіанти COVID-19 зазвичай повністю витісняли попередні, після чого спостерігався спад захворюваності буквально до поодиноких випадків (січень-лютий та серпень-вересень 2021 року) з подальшим його сплеском.

"В даний час йде накопичення вірусу в популяції, більшість із членів якої є вже імунними, і, виходячи із закономірностей епідеміологічного процесу, після адаптації збудника до нових умов, ми спостерігатимемо надзвичайно різке піднесення захворюваності, як це відбувається в інших країнах" , - написала Голубівська.

Як пише Голубовська, цей варіант протікає з меншою кількістю важких та критичних випадків, залученням дітей, але це характерно для популяції загалом.