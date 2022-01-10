На Україну чекає різке підвищення захворюваності на коронавірус – Голубовська
Особливістю "омікронової" хвилі COVID-19 є нашарування її на ще не повністю пішов штам "Дельта" – ці два збудники зараз циркулюють одночасно, викликаючи підвищення рівня захворюваності та госпіталізацій.
Про це у Facebook написала доктор медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська.
Попередні варіанти COVID-19 зазвичай повністю витісняли попередні, після чого спостерігався спад захворюваності буквально до поодиноких випадків (січень-лютий та серпень-вересень 2021 року) з подальшим його сплеском.
"В даний час йде накопичення вірусу в популяції, більшість із членів якої є вже імунними, і, виходячи із закономірностей епідеміологічного процесу, після адаптації збудника до нових умов, ми спостерігатимемо надзвичайно різке піднесення захворюваності, як це відбувається в інших країнах", - написала Голубівська.
Як пише Голубовська, цей варіант протікає з меншою кількістю важких та критичних випадків, залученням дітей, але це характерно для популяції загалом.
"На індивідуальному рівні рекомендації повинні залишатися незмінними – не забувати про раннє лікування, зокрема, противірусної терапії (ПВТ), бо кожній конкретній людині, яка має важку форму COVID-19, зовсім не цікаво, що в цілому таких тяжких випадків стало менше "Окрім того, знову треба готувати госпітальні бази та намагатися госпіталізувати групи ризику до настання дихальної недостатності для введення противірусного препарату", - зазначила інфекціоністка.