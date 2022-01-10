Тисяча за вакцинацію. Банки почали видавати пластикові картки

Повністю вакциновані українці, які оформили картку "єПідтримка", можуть отримати пластиковий варіант. Видавати такі картки вже почав Альфа-Банк та Monobank, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявили пре-служба Альфа-Банку та співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Як отримати пластикову картку

Альфа-Банк

"З 10 січня у відділеннях Альфа-Банку можна отримати пластикові банківські картки для виплат 1 000 гривень за програмою "єПідтримка" , - повідомили в установі.

Так, карта буде видаватися новим клієнтам, яким було недоступне оформлення цифрової картки. Для цього необхідно з паспортом та ІПН звернутися до будь-якого відділення Альфа-Банку.

У банку зазначають, що така карта не персоніфікована, тому видається одразу ж у відділенні.

Разом з тим існуючі клієнти банку, які вже мають цифрову картку для виплат, можуть отримати пластикову картку на початку лютого, дистанційно замовивши доставку "Новою поштою", або звернувшись безпосередньо до відділення.

Алгоритм отримання пластикової картки в Альфа-Банк:

1. Оформити картку у відділенні Альфа-Банку Україна,

2. Для отримання грошей необхідно завантажити додаток "Дія" та у розділі "Послуги" вибрати "єПідтримка", надіслати заявку на отримання коштів та обрати картку Альфа-Банку,

3. Після вибору картки в "Дії", 1000 гривень перераховується відразу ж на рахунок.

Monobank

Від завтра, 11 січня клієнти Monobank, які оформили картку "єПідтримка", також можуть замовити пластик до неї з доставкою на обране відділення "Нової Пошти".

Алгоритм отримання пластикової картки в Monobank:

1. В останній версії програми зайти до своєї карти "єПідтримка",

2. Висунути карту свайпом вліво і у меню вибрати "Випустити пластикову картку",

3. Випуск картки безкоштовний, але необхідно сплатити тариф за доставку картки "Новою Поштою" - 50 грн.