Робота банків у 2022 році. НБУ оприлюднив календар

Робота банків у 2022 році. НБУ оприлюднив календар
Фото: Facebook

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар роботи банків на 2022 рік. За рішенням центробанку, переносяться два робочих дні, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в прес-службі НБУ, незалежно від святкових та неробочих днів система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює в режимі 23/7. Тож банки матимуть змогу здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень.

"Скористатися цією можливістю чи ні - банк визначає самостійно, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України", - зазначається в повідомленні.

Згідно із законодавством України святковими та офіційними вихідними днями цьогоріч будуть:

  • 7 січня - Різдво Христове;
  • 8 березня - Міжнародний жіночий день;
  • 24 квітня - Великдень;
  • 1 травня - День праці;
  • 9 травня - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • 12 червня - Трійця;
  • 28 червня - День Конституції України;
  • 24 серпня - День Незалежності України;
  • 14 жовтня - День захисників і захисниць України;
  • 25 грудня - Різдво Христове.

Крім того, дні роботи банківської системи України у 2022 році переносяться з:

  • з понеділка 7 березня - на суботу 12 березня;
  • з понеділка 27 червня - на суботу 2 липня.

У зв’язку з перенесенням робочих днів у березні та червні 2022 року банки здійснюватимуть міжбанківські платежі через СЕП:

  • 5 - 8 березня 2022 року - датою банківського дня 9 березня 2022 року;
  • 12 березня 2022 року - датою банківського дня 12 березня 2022 року;
  • 25 - 28 червня 2022 року - датою банківського дня 29 червня 2022 року;
  • 2 липня 2022 року - датою банківського дня 2 липня 2022 року.

Водночас 7 березня і 27 червня 2022 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції. Крім того, банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Як працюватимуть українські банки у 2022 році. НБУ оприлюднив календар

Нагадаємо, Кабінет міністрів переніс два робочих дні: з понеділка 7 березня на суботу 12 березня 2022 року та з понеділка 27 червня на суботу 2 липня. Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.

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