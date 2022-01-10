По Києву їздить Mercedes S-класу з кузовом в килимах

У Києві помічено незвичайний Mercedes S-класу. Кузов преміального седана має забарвлення, малюнок якого нагадує килим, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Автолюбителі часом докладають чимало зусиль, щоб зробити свій автомобіль по-справжньому унікальним. Правда, іноді виходить неоднозначний результат.

На дорогах Києва помічено дуже незвичайний Мерседес S-класу. Преміальний седан виділяється викликає забарвленням кузова, яка імітує малюнок килима. Втім, насправді це спеціальна вінілова плівка.