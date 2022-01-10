НАТО не піде на компроміси з РФ щодо членства України – Столтенберг

Напередодні зустрічі Росія-НАТО в Брюсселі генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг повторив, що НАТО не піде на жодні компроміси з Росією щодо питання членства України. Про це, посилаючись на заяву Столтенберга перед початком Комісії Україна-НАТО, повідомляє Європейська правда.

"Ми дуже чітко заявляли, що ми не підемо на компроміс щодо права жодної держави у Європі обирати свій власний шлях, у тому числі щодо безпекових домовленостей, частиною яких вона хоче бути. Тому фундаментальним є непорушення цього принципу" , - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що тільки Україна та 30 союзників НАТО мають право вирішувати, коли Україна буде готовою до членства.

Столтенберг відзначив, що НАТО відданий своєму рішенню, ухваленому на Бухарестському саміті в 2008 році, згідно з яким Україна у майбутньому може стати членом НАТО.

"Ми зберігаємо відданість цьому рішенню, і ми допомагаємо Україні рухатися до членства, імплементуючи реформи" , - зазначив генсек.

На 12 січня заплановане проведення Ради Росія-НАТО, яку генсек Йєнс Столтенберг скликав після висунення Кремлем так званих "гарантій безпеки" і вимоги нерозширення НАТО.