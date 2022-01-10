Миколенко розповів про свій дебют за "Евертон"

Новачок "Евертона" Віталій Міколенко висловився про свій перший матч в Англії - у Кубку країни проти "Халла" (3:2). 22-річний українець відіграв у гостях у клубу другого дивізіону повністю і основний, і додатковий час, повідомляє Обозреватель.

Уродженець Черкас на своїй сторінці опублікував фотографію з підписом англійською.

"Мої перші 120 хвилин у футболі "Евертона". Дякую тренеру та партнерам по команді. Підтримка фанів була важлива для мене" , - видав Миколенко.

Цікаво, що, незважаючи на невдалий початок зустрічі, за свою гру Миколенко від статистичного ресурсу Sofascore отримав 7,4 бала. Це найкраща оцінка в "Евертоні", яку також нагородили Таунсенда, який забив переможний гол у додатковий час. Інший сайт, Whoscored, поставив Віталію оцінку 7,67 – третю у команді.

Наступний матч його команда проведе у Прем'єр-лізі проти "Норвіча" 15 січня. Зустріч із "Лестером", яка планувалася 11 січня, скасована.

Миколенко в Англії отримуватиме 58 000 фунтів стерлінгів на тиждень (приблизно 2,1 млн. гривень).