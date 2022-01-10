Лікар розповів, чому сльозяться очі

Очі, що сльозяться, вважаються звичайним явищем. У більшості випадків цей стан проходить сам собою, але іноді може знадобитися лікування. До основних причин сльозогінності лікарі відносять алергію та синдром сухого ока, повідомляє Профиль.

Експерти Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS) розповіли, що найчастіше очі сльозяться через холод, сильний вітер або попадання в них вій. Крім того, сльозогінність може бути викликана:

алергією чи інфекцією (кон'юнктивіт);

заблокованими слізними протоками;

проблемами із віками;

синдромом сухого ока;

паралічем Белла - тимчасова слабкість з одного боку особи;

прийомом деяких ліків.

Лікування залежатиме від причини стану. У деяких випадках лікар може прописати краплі очей, які знімуть алергічну реакцію або зволожать очі. Якщо сльозогінність викликана інфекцією, знадобиться прийом антибіотиків.