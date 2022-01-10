"Дельтакрон" може виявитися лабораторною помилкою

Виявлений на Кіпрі варіант "дельтакрон" передчасно називати новим штамом COVID-19 це може бути лабораторною помилкою, повідомляє "Интерфакс".

Про це заявив керівник наукової групи розробки нових методів діагностики на основі технологій секвенування ЦНДІ епідеміології Росспоживнагляду Каміль Хафізов.

"У міжнародну базу даних GISAID 7 січня 2022 року дійсно було депоновано 25 послідовностей нового "варіанту" коронавірусу. [...] при більш ретельному вивченні вони виявилися схожими на лабораторну контамінацію, тобто забруднення одних зразків іншими" , - сказав Хафізов журналістам у понеділок.

За його словами, щоб зрозуміти, новий це варіант коронавірусу чи ні, потрібне детальне вивчення.

"Поки що передчасно говорити про властивості нового штаму, ефективність тестів і вакцин. Спочатку потрібно зрозуміти - чи це новий гібрид, чи все ж таки була лабораторна контамінація. Тим більше що інші лабораторії не виявляли чогось схожого" , - уточнив Хафізов.

Він пояснив, що помилка могла виникнути саме в лабораторії, коли "при недотриманні низки правил роботи можна отримати таку "суміш" варіантів, і якщо потім аналіз проводився недостатньо досвідченим фахівцем, то й результуючі геноми можуть містити ознаки обох штамів".