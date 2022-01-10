Інфляція в єврозоні встановила новий рекорд

Рівень інфляції у 19 країнах єврозони зріс до 5% за підсумками грудня 2021 року. Це рекордний за майже 20-річну історію євро, повідомляє Новое время.

У грудні 2021 року інфляція в єврозоні зросла до 5%, встановивши новий рекорд із моменту створення єдиної валюти понад два десятиліття тому, пише Financial Times.

Під впливом різкого зростання цін на енергоносії та продукти харчування річне зростання цін у зоні євро перевершило очікування економістів. Експерти прогнозували інфляцію на рівні 4,7% порівняно з 4,9% у листопаді.

Як зазначає видання, несподіване зростання інфляції може змусити Європейський центральний банк скоротити свої монетарні стимули швидше, ніж планувалося.

Хоча більшість економістів очікують, що інфляція почне знижуватися з січня, прогнозується, що вона залишиться вищою за цільовий рівень ЄЦБ у 2% протягом більшої частини цього року.

Експерти зазначають, що загальна інфляція залишатиметься високою, принаймні, до кінця літа. За даними Євростату, ціни зросли на 0,4%, порівняно з попереднім місяцем. Це пов'язано з прискоренням зростання цін на продукти харчування, алкоголь, тютюнові вироби та інші товари. Ціни на енергоносії зросли на 26%, порівняно з минулим роком, показавши невелике уповільнення порівняно з листопадом.

За винятком більш волатильних цін на енергоносії та продукти харчування, базова інфляція залишалася стабільною на рівні 2,6%.

Нагадаємо, що у вересні минулого року інфляція споживчих цін у 19 країнах єврозони прискорилася до 3,4% і досягла 13-річного максимуму.