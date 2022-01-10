Запаси вугілля на ТЕС зросли на 18% за тиждень

На 10 січня запаси вугілля на українських теплоелектростанціях зросли на 18,1% до 594,2 тисячі тонн, проте на жодній немає мінімального рівня, повідомляє Економічна правда.

Про це відомо з даних Міністерства енергетики.

Для порівняння, на 4 січня запаси вугілля на ТЕС становили 503,2 тисячі тонн.

Наразі на жодній електростанції не дотримано гарантованих запасів вугілля, що є однією з ліцензій умов роботи.

Попри це, запаси вугілля на майже всіх ТЕС зросли відносно 4 січня. Винятками стали лише Зміївська, Трипільська та Вуглегірська теплоелектростанції. Усі три належать державній "Центренерго".

Фактичні запаси вугілля на ТЕС становлять 61,2% від гарантованих 971,4 тис. тонн.

Нагадуємо:

В Україну доставили перші 60 вагонів енергетичного вугілля для Луганської ТЕС – вона є головним джерелом енергії для області, проте має найнижчі запаси вугілля в країні.

Раніше РФ блокувала доставку вугілля залізничним шляхом для ЛуТЕС (ДТЕК Ріната Ахметова).

Російська Федерація блокує постачання законтрактованого "Центренерго" 660 тис. тонн енергетичного вугілля через свою територію.