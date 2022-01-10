Пластикові "маски" працівників ресторанів не захищають від коронавірусу – МОЗ
Пластикові прозорі "маски" не є засобом індивідуального захисту, тому працівники сфери обслуговування мають використовувати ефективні медичні маски або респіратори, повідомляє Укрiнформ.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
"Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають. [...] Закликаємо працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту", - йдеться у повідомленні.
В МОЗ наголосили, що пластикові прозорі "маски" не згадуються в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот.
"Фактично люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту. Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі "маски", - наголошують в МОЗ.