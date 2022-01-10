Пластикові "маски" працівників ресторанів не захищають від коронавірусу – МОЗ

Пластикові прозорі "маски" не є засобом індивідуального захисту, тому працівники сфери обслуговування мають використовувати ефективні медичні маски або респіратори, повідомляє Укрiнформ.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають. [...] Закликаємо працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту" , - йдеться у повідомленні.

В МОЗ наголосили, що пластикові прозорі "маски" не згадуються в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот.