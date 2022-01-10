Столтенберг повідомив про продовження нарощування військ РФ біля кордонів України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у рамках засідання Комісії Україна-НАТО у Брюсселі заявив, що нарощування російської присутності біля кордону з Україною триває, передає Андрій Павловський.

"Ми щойно розглянули ситуацію, яка розвивається в Україні та навколо неї. Нарощування військової присутності Росії триває з десятками тисяч військ з важким озброєнням" , - заявив він.

Столтенберг додав, що "будь-яка подальша агресія проти України має високу політичну та економічну ціну".

Також віце-прем'єр європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина хоче "внести максимальну ясність у розуміння всіх членів НАТО" щодо ситуації на кордоні з Україною.

Стефанишина вважає неприйнятним, коли "агресор висуває умови, підкріплюючи їх танками".