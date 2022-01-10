Лукашенко виступив за укріплення ОДКБ

Олександр Лукашенко заявив щодо необхідності нарощування "миротворчого" потенціалу ОДКБ. Пояснив він це тим, що країни, які перебувають в Організації, можуть зіштовхнутися з новими викликами, повідомляє ТСН.

Про це він сказав під час позачергової сесії Ради колективної безпеки ОДКБ 10 січня.

"На нас чекають серйозні виклики у перспективі. Необхідно зміцнювати ОДКБ, спокійно, планомірно нарощувати всі її компоненти та насамперед миротворчий потенціал. Дуже важливо зберегти мобільність та оперативність дій. Не треба занадто, образно кажучи, соромитися у цьому плані, озираючись на Захід, Америку чи ще якісь держави. Дивитимемося різко на всі боки – звернемо шию" , – сказав Лукашенко.

Крім того, він висловив думку, що на тлі протестів в Казахстані країни ОДКБ оперативно і жорстко зреагували у перші хвилини.