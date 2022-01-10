Наймодніші моделі жіночих кросівок 2022

Кросівки давно перейшли з розряду взуття під спортивний костюм у найзатребуваніший елемент гардеробу будь-якої дівчини. Це взуття можна носити як із джинсами, так і з сукнями. Асортимент сучасних моделей дозволяє вибрати кросівки на будь-який смак та колір, як на зиму, так і на літо, повідомляє Today.ua .

На піку популярності у 2022 році будуть кросівки на липучках, високі кеди, спортивне взуття для бігу та кросівки на платформі.

Кросівки на липучках

2022 року кросівки на липучках знову повернулися в моду. Трендові моделі оснащені як ремінцем на липучці, так і класичною шнурівкою. Це взуття зручно носити будь-якої пори року, тільки влітку в них спекотно. Кросівки на липучці можна поєднувати із сукнями та спідницями. Вони виглядають як із курткою, так і з шубою. Вибирайте фасон на власний смак.

Кросівки на платформі

Кросівки на платформі знову актуальні. Підошва в цьому взутті може бути як гладкою, так і протекторною. Вони підійдуть як під джинси, так і спортивні штани.

Спортивні кросівки

У 2022 році класичні спортивні кросівки із тканинними вставками знову у тренді.

Якщо ви вирішили зайнятися спортом, то підберіть собі стильну модель в сірих, молочних, блакитних або синіх відтінках. Головне, щоб взуття дихало і щільно сиділо на нозі.

Високі кросівки

Високі баскетбольні кросівки, які багато хто носив на початку 2000-х, знову у тренді у 2022 році. У моду повертаються біло-оранжеві, біло-бузкові та біло-зелені кросівки. Класичні білі кросівки є універсальними. Адже таке взуття можна поєднувати із будь-якими елементами гардеробу.