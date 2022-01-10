Український футболіст забив шедевральний гол в Іспанії

У рамках Сегунди (другий за значимістю дивізіон в Іспанії) "Малага" приймала "Спортінг" Хіхон, де виступають одразу двоє українських футболістів - Василь Кравець та Богдан Мілованов, повідомляє УНІАН.

Матч завершився внічию 2:2, а Кравець забив другий гол своєї команди на 41 хвилині зустрічі. 24-річний Василь відправив м'яч у ворота по дуже гарній траєкторії у стилі Роберто Карлоса. Воротар отримав м'яч за комірець.

І Мілованов, і Кравець провели на полі усі 90 хвилин. Автор шедевра запам'ятався також жовтою карткою наприкінці поєдинку. Василь вперше забив за свій новий клуб, а до цього мав у своєму активі лише двох ассистів.

У турнірній таблиці Сегунди "Малага" посідає 11-е місце (31 очко), а "Спортінг" розташувався на 14-й позиції (29 балів).

Василь Кравець: кар'єра